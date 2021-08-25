Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona koronavirüs futbol aldiĞim gİtarlari koleksİyon yapiyorum
Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz
Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı...
Kuraklık yer altı ve yer üstü su kaynaklarını tehdit ediyor
Kuraklık yer altı ve yer...
Türkiye'de 19 bin 970 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 970 kişinin...
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri Alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 125 İtfaiye Eri alınacak. Adayların sözlü sınava katılabilmek için 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.