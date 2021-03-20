Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs Af dile şarkısı survivor
Türkiye'de 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 21 bin 61 kişinin...
Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK tarafından vuruldu
Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de yapımı süren camide incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de yapımı süren...
Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele bir insan hakları mücadelesidir
Bizim için kadına yönelik şiddetle...
Denizlerden geçen yıl 11 ton maske ve eldiven toplandı
Denizlerden geçen yıl 11 ton...

Antalya Bilim Üniversitesi 15 Akademik Personel alıyor

Antalya Bilim Üniversitesi 15 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Antalya Bilim Üniversitesi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.