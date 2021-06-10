Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Uygulanan aşı miktarı 32 milyon...
Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yol gösteriyor
Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve...
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu...

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Buğday Satış İhalesi

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Buğday Satış İhalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Koç 2015 Ekmeklik Buğday çeşidinin Islahçı Hakkı Payı (Royality) ve Tohumluk Üretim Hakkı Satışı,  10  yıl süre ile 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliğinin 2 ve 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.
İhale, 22 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te Demircikara Mah. Paşakavakları Cad. No :11 Muratpaşa/Antalya adresinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.