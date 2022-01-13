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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesİ Sözleşmeli Personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesİ Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre 2020 KPSS ve 2018 - 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 116 adet sözleşmeli personel alacak.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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