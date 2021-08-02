Ankara Üniversitesi Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı’na, Spor Bilimleri Fakültesi’ne ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalları’na öğrenci alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ



