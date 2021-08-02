Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı’na, Spor Bilimleri Fakültesi’ne ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalları’na öğrenci alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Ankara Üniversitesi Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:22
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı’na, Spor Bilimleri Fakültesi’ne ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalları’na öğrenci alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ