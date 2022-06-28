Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 159 Öğretim Üyesi alınacak.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ise ilgili birimlere istenilen belgeleri 18 Temmuz 2022 tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ