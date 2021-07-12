Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı
İstanbul'da 10 milyon 309 bin...
İstanbul'da sıcaklıklar artacak
İstanbul'da sıcaklıklar artacak
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 5...
Türkiye dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir
Türkiye dünyanın en üst ligine...

Ankara Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek

Ankara Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mülkiyeti/Tasarrufu Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, Altındağ İlçesi Ulus Bölgesi Hacıbayram,Ulus İşhanı, Anafartalar Çarşısı, Ulus Merkez Belediye Çarşısı içerisinde yer alan işyerleri kiraya verilecek. İşyerlerinin kiralama işi, ilan içinde yer alan tabloda yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.