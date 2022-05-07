Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 07.05.2022, 20:33
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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Namaz Vakti 08 Mayıs 2022
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