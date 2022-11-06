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Ankara Sincan'da 3+1 daire icradan satılık
KAMU HABERLERİ 06.11.2022, 16:57
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/5853 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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