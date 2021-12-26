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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 öğretim elamanı alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 öğretim elamanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  10.07.2018  tarihli  Resmi  Gazete  ’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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