Ankara Mamak'ta 3+1 daire icradan satılacak
KAMU HABERLERİ 18.09.2022, 20:11
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1847 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
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|6
|11
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|9
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|13. Rizespor
|5
|6
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|6
|6
|15. Altay
|6
|5
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|5
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|5
|3
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|6
|3
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
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|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
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|4
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|1
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|1. Real Madrid
|6
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|2. Barcelona
|6
|16
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|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
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|11
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|4
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|4
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|6
|3
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|6
|1