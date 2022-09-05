Ankara Keçiören'de 87 m² daire icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, 6009 Ada, 1 Parsel, AYVALI Mahalle 2. kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm temin edilen mimari projesine göre, net kullanım alanı 87 m2 + 6 m2 balkon olarak tespit edilmiştir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ