Ankara Keçiören'de 3+1 daire icradan satılacak
KAMU HABERLERİ 11.09.2022, 21:24
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/679 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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