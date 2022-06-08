Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 08.06.2022, 20:58
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 61 sözleşmeli personel istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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