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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddeleri, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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