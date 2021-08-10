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Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak

Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, Balıklıpınar Mahallesi’ndeki bir site içerisinde bulunan 18 adet villa açık artırma ile satılacak.
 Villalar betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiş olup 2 villa bodrum, zemin ve çatı arası katlı, diğer 16 villa ise zemin ve çatı arası katlıdır. Villaların bulunduğu bölgede elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz ve otobüs gibi hizmetler mevcuttur. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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