Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kiralama ihalesi
KAMU HABERLERİ 25.04.2022, 22:44
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı gümrük binasının yanında yer alan 150 m²’lik mahal (78 m²’lik açık alan ile 72 m²’lik oturum alanına sahip en fazla 2 katlı (72x2=144 m²) prefabrik bina yapılmak üzere) kargo ve antrepo hizmetlerinde kullanılmak üzere KDV dâhil aylık 27.000 Türk Lirası muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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