Ankara'da kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara'nın Sincan ve Çankaya ilçelerinde bulunan 62 kamu konutu 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

