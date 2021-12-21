Ankara'da kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Keçiören ve Çankaya ilçelerinde bulunan 16 adet kamu konutunu satışa çıkardı. Taşınmazlar, 27 Aralık 2021 tarihinde Anıt Emlak ve Seymen Emlak Müdürlükleri'nce kurulacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ