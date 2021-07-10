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Ankara'da Hazine'ye ait 55 adet arsa ihaleyle satılacak

Ankara'da Hazine'ye ait 55 adet arsa ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Seymen Emlak Müdürlüğü arazi satış ihalesi düzenliyor.  Akyurt, Çubuk, Kahramankazan ve Pursaklar ilçelerinde bulunan ve ilanda konum, mevki, yüzölçümleri belirtilmiş arsaların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı  ihale ile satışı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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