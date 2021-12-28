Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Yenimahalle'de bulunan 3 adet arsanın açık arttırma usulü ile ayrı ayrı satışını yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Ankara'da 3 adet arsa satışa çıkarıldı
28 Aralık 2021 Salı 23:22
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Yenimahalle'de bulunan 3 adet arsanın açık arttırma usulü ile ayrı ayrı satışını yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ