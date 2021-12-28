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Ankara'da 3 adet arsa satışa çıkarıldı

Ankara'da 3 adet arsa satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Yenimahalle'de bulunan 3 adet arsanın açık arttırma usulü ile ayrı ayrı satışını yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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