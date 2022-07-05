Ankara'da 10 katlı iş hanı ihaleyle satışa sunulacak
KAMU HABERLERİ 05.07.2022, 22:34
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan iş hanını 19 Temmuz 2022 Salı günü gerçekleştirilecek ihaleyle satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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