Ankara Çankaya'da 3+1 daire mahkemeden satılıktır

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/148 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Ayrıntılar için TIKLAYINIZ