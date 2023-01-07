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Ankara Çankaya'da 3+1 daire mahkemeden satılıktır
KAMU HABERLERİ 07.01.2023, 20:19
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/148 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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