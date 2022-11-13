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Ankara Çankaya'da 2+1 daire icradan satılıktır
KAMU HABERLERİ 13.11.2022, 23:11
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1188 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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