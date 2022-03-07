Ankara Büyükşehir Belediyesi sanayi arsalarını ihaleyle satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde bulunan sanayi alanı nitelikli 5 adet arsayı satışa çıkardı.

İhale, 17 Mart 2022 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5 adresindeki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ