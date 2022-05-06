Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve depolar
KAMU HABERLERİ 06.05.2022, 21:56
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki iş yerleri ve depolar, 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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