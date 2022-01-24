Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya ilçesi Kızılırmak-Karakusunlar mahallesinde bulunan daireleri, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satışa çıkardı. 11 adet dairenin satış ihalesi, 3 Şubat 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni tarafından yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nde görülebilir ve alınabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi daire satışı yapacak
24 Ocak 2022 Pazartesi 22:30