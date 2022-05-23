Ankara Büyükşehir Belediyesi 500 adet ATM kabinini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilecek 500 adet ATM kabin yeri, 2886 sayılı yasanın 36. maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ