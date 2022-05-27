Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan konut ve dükkan satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya ilçesinde bulunan Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi'ndeki 46 konut ile 1 dükkanı satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ