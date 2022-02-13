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Ankara Bilim Üniversitesi 9 akademik personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi 9 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak  aşağıda  belirtilen  bölümlere  öğretim  üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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