Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı'ndaki iş yeri ve depolar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı'ndaki iş yeri ve depoların kiralanması için ihale düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ