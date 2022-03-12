Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak
KAMU HABERLERİ 12.03.2022, 21:28
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Anadolu Üniversitesinde boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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