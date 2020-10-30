Anadolu Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alacak Anadolu Üniversitesinin boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan Profesör ve Doçent alınacak. Aşağıdaki belirtilen linkteki şartları taşıyan adayların, başvuru belgeleri ve 1 adet dosyayla birlikte ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

30 Ekim 2020 Cuma 13:14