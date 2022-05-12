Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 12.05.2022, 22:39
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 52 öğretim üyesi istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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