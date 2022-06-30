Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 30.06.2022, 17:53
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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