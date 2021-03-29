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Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Üniversitenin  aşağıda  isimleri  yazılı  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  31.  ve  50/d  maddeleri  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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