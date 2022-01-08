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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda  belirtilen  kadrolarına  2547  sayılı  Kanun'un  ve  “Öğretim  Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  maddeleri  uyarınca Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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