Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ