Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 11...
'Kontrollü normalleşme' döneminin ilk hafta sonu
'Kontrollü normalleşme' döneminin ilk hafta...
Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi çok önemli bir gelişme
Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta...
Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz
Bugün insansız hava araçlarında dünyanın...
Koca son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Koca son bir haftada her...

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 18 Akademik Personel alıyor

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 18 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü'nün Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edecek.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.