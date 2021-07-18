Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ