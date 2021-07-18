Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona salgın survivor korona
Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi...
TOGG'un montajı Gebze'de yapılan tamamı yerli ilk gövdesinin fotoğrafları paylaşıldı
TOGG'un montajı Gebze'de yapılan tamamı...
Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı
son bir haftada 5 milyon...
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
Memur ve memur emeklisinin zam...

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak   Merkezi    Sınav    ile Giriş    Sınavlarına    İlişkin   Usul    ve    Esaslar    Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.