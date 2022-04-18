Alanya Belediye Başkanlığı iş merkezi yapım ve işletme ihalesi yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Alanya Belediye Başkanlığı, Mahmutlar mahallesindeki 4.833,88 m² arsa üzerinde iş merkezi inşa edilmesi ve 10 yıl süre ile işletilmesi işini, 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ