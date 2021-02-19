Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın survivor
Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı...
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma...
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 7...
Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yok
Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık...
Meslek, güzel sanatlar ve spor liselerinde yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
Meslek, güzel sanatlar ve spor...

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan ilgili maddeler gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.