Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar seyahat izin belgesi İstanbul cumhuriyet başsavcılığı korona mersin ali vefa
Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos
Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm...
Kasımpaşa 2-0'dan döndü Galatasaray’dan 1 puanı aldı
Kasımpaşa 2-0'dan döndü Galatasaray’dan 1...
Akıncı TİHA ile Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
Akıncı TİHA ile Türkiye bu...
Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 17 bin 332 kişinin...

Aksaray Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alıyor

Aksaray Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.