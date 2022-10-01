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Aksaray ilinde ayrık nizam 3 kat imarlı 544 m² arsa mahkemeden satılcak

KAMU HABERLERİ 01.10.2022, 19:19
Aksaray ilinde ayrık nizam 3 kat imarlı 544 m² arsa mahkemeden satılcak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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