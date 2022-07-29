Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle 183 Sözleşmeli Personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ