Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cibali sigara ve tütün fabrikası salgın korona koronavirüs survivor
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak...
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 112 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 7...
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Uygulanan aşı miktarı 29 milyon 246 bin 861 oldu
Uygulanan aşı miktarı 29 milyon...

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Akdeniz Üniversitesi'ne bünyesine, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden karşılanmak  suretiyle Diş Hekimliği Fakültesinde  istihdam  edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için  2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacak. İlanda belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.