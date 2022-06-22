Akçakoca'da halk plajı işletmeleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan halk plajı işletmeleri, 3 yıl süre ile tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

