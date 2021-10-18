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Akaryakıt istasyonu arsası satışa çıkarıldı

Akaryakıt istasyonu arsası satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde bulunan akaryakıt ve servis istasyonu imarlı arsa açık arttırma usulü ihale yoluyla satışı yapılacak. İhale, 2 Kasım 2021 saat 14.00'te Aksaray OSB Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler 100 TL bedel karşılığında OSB Müdürlüğünden, ihale konusu parsel için şartname satın almak zorundadır. Yapılacak satış ve uygulamalar 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun, OSB uygulama Yönetmeliği ve 7033 sayılı kanunun 3. Maddesi kapsamında değerlendirilecektir.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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