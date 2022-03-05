Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.805 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1.805 pozisyon için KPSS puan sıralaması ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ