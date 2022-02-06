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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 40 sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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