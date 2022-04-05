Afyonkarahisar Kalesi'ne teleferik tesisi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Kalesi'ne yapılacak teleferik tesisi ile ticari alanların 25 yıl süre ile kiralanması kapsamında ihale düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ